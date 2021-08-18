Талибан предоставил убежище «Аль-Каиде» в Афганистане. Пентагон  

Радикальное движение "Талибан" с апреля до конца июня текущего года продолжало предоставлять убежище "Аль-Каиде" на территории Афганистана, сообщает министерство обороны США.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Министерство обороны США.

Ранее представитель движения "Талибан" Сухейл Шахин заявил, что талибы не позволят "Аль-Каиде" и другим террористическим группировкам осуществлять деятельность на территории Афганистана.

"Но "Талибан" продолжил поддерживать отношения с "Аль-Каидой", предоставляя убежище для террористической группировки в Афганистане", - говорится в последнем ежеквартальном отчете Пентагона Конгрессу.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан" на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.