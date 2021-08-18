ВГТРК объявил о том, что подписал соглашением на показ нескольких своих сериалов на платформе Amazon Prime Video. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1".

Американский стриминговый сервис приобрел исторические драмы "Кровавая барыня" и "Грозный", а также шпионский детектив "Оптимисты. Карибский сезон".

"Телесериалы, созданные по заказу телеканала "Россия", увидят более 175 миллионов пользователей платформы в США, Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии", — говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе отмечают, что это не первая сделка, заключенная с известной американской видеоплатформой. Ранее библиотеку Amazon Prime Video пополнили более 50 проектов, произведенных ВГТРК.

"В марте 2021 года в каталоге платформы появились многосерийные фильмы телеканала "Россия": исторические драмы "Екатерина. Самозванцы", "Петр Первый. Завещание" и "Дружина", а также масштабная экранизация романа Ф.М. Достоевского "Бесы", — подчеркивают в сообщении.

В сериале "Кровавая барыня" рассказывают об одной из самых жестоких помещиц Дарье Салтыковой, она же Салтычиха (Юлия Снигирь). "Грозный" посвящен первому русскому царю Ивану IV Грозному, которого сыграл Сергей Маковецкий.

В "Оптимистах" действие происходит в 1960-е годы. В этом многосерийном детективе спецагенты пытаются предотвратить скандалы и войны между СССР и другими странами.