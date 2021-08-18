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Премьер-министр видит в демографической ситуации в Армении ощутимый прогресс

Премьер-министр видит в демографической ситуации в Армении ощутимый прогресс

В 2021 году в Армении уже родилось на 1400 детей больше, чем в прошлом году. 

Как  передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.

Премьер-министр отметил, что видит ощутимый прогресс в демографической ситуации в Армении. 

«Думаю, что это весьма  подходящий момент, чтобы поставить демографические программы на институциональную основу, чтобы мы могли существенно изменить ситуацию в этой сфере», - сказал Пашинян.

 

 


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