Премьер-министр видит в демографической ситуации в Армении ощутимый прогресс

В 2021 году в Армении уже родилось на 1400 детей больше, чем в прошлом году.

Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства.

Премьер-министр отметил, что видит ощутимый прогресс в демографической ситуации в Армении.

«Думаю, что это весьма подходящий момент, чтобы поставить демографические программы на институциональную основу, чтобы мы могли существенно изменить ситуацию в этой сфере», - сказал Пашинян.