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В ближайшее время территории ответственности пограничных войск СНБ будут расширены: Пашинян

В ближайшее время территории ответственности пограничных войск СНБ будут расширены: Пашинян

ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Пограничные войска Службы национальной безопасности Республики Армения в ближайшее время получат дополнительные участки от вооруженных сил, будут расширены зоны ответственности пограничной службы.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, представляя программу правительства на 2021-2026 годы.

«В ближайшее время пограничные войска должны быть расширены, преобразованы и реформированы. Это также выражает наше намерение продвигать мирную региональную повестку дня, потому что, как вы знаете, пограничники обычно берут на себя ответственность за районы, которые считаются зоной мира», - сказал Пашинян.


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