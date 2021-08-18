В ближайшее время территории ответственности пограничных войск СНБ будут расширены: Пашинян

ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Пограничные войска Службы национальной безопасности Республики Армения в ближайшее время получат дополнительные участки от вооруженных сил, будут расширены зоны ответственности пограничной службы.



Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, представляя программу правительства на 2021-2026 годы.



«В ближайшее время пограничные войска должны быть расширены, преобразованы и реформированы. Это также выражает наше намерение продвигать мирную региональную повестку дня, потому что, как вы знаете, пограничники обычно берут на себя ответственность за районы, которые считаются зоной мира», - сказал Пашинян.