Правительство стремится поднять за 5 лет минимальную заработную плату до 85000 драмов, чтобы искоренить крайнюю бедность







«Наши цели - достичь 25 процентов ВВП в негосударственном секторе заработной платы и других эквивалентных выплат, а также обеспечить уровень безработицы ниже 10 процентов», - сказал Пашинян.



Касаясь вопросов социальной защиты граждан, Премьер-министр сказал, что намечены следующие цели: уравнять средний размер минимальной пенсии (пенсии) со значениями продуктовой и потребительской корзины, установить минимальную заработную плату на уровне 85 тысяч драмов, ликвидировать крайнюю бедность. ЕРЕВАН, 18 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр представил целевые показатели экономического и социального обеспечения правительства до 2026 года. Как сообщает «Арменпресс» , премьер-министр отметил, что к 2026 году экономическая цель правительства заключается в том, чтобы рост минимального уровня среднегодового роста ВВП составил 7%, при благоприятных внешнеэкономических условиях - 9%.«Наши цели - достичь 25 процентов ВВП в негосударственном секторе заработной платы и других эквивалентных выплат, а также обеспечить уровень безработицы ниже 10 процентов», - сказал Пашинян.Касаясь вопросов социальной защиты граждан, Премьер-министр сказал, что намечены следующие цели: уравнять средний размер минимальной пенсии (пенсии) со значениями продуктовой и потребительской корзины, установить минимальную заработную плату на уровне 85 тысяч драмов, ликвидировать крайнюю бедность.