Премьер-министр Армении примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета
16:44, 18 Август, 2021
ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян 19-20 августа посетит Кыргызскую Республику с рабочим визитом.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей правительства РА, сообщив, что Никол Пашинян примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате, Кыргызстан.
В рамках визита премьер-министр Армении встретится с президентом Кыргызстана Садиром Жапаровым.
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