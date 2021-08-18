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Премьер-министр Армении примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета

Премьер-министр Армении примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета
ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян 19-20 августа посетит Кыргызскую Республику с рабочим визитом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей правительства РА, сообщив, что Никол Пашинян примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате, Кыргызстан.

В рамках визита премьер-министр Армении встретится с президентом Кыргызстана Садиром Жапаровым.
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