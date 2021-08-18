В Армении будет создана служба внешней разведки
16:29, 18 Август, 2021
ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В ближайшие пять лет в Республике Армения будет создана служба внешней разведки. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя план действий правительства РА на 2021-2026 годы.
«В этой программе мы подчеркнули, что в течение следующих пяти лет в Республике Армения будет создана служба внешней разведки», - сказал Пашинян.
Премьер-министр подчеркнул, что важнейшим фактором обеспечения безопасности Армении является экономическое развитие и социальная стабильность.
«В этом отношении у нас может быть развивающаяся, платящая налоги экономика, которая будет генерировать ресурсы, необходимые для обеспечения безопасности Армении и Арцаха. Такие ресурсы могут быть предоставлены только высокотехнологичной, промышленной, производительной, ориентированной на экспорт, инклюзивной экономикой, которая соответствует высоким экологическим стандартам», - сказал Пашинян.
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