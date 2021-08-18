Реформированная армия, активная внешняя политика: Премьер-министр представил приоритеты в сфере безопасности
16:25, 18 Август, 2021
ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В Плане действий правительства РА уделяется особое внимание вызовам безопасности.
Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр на заседании правительства отметил, что в первом разделе, который называется "Безопасность и внешняя политика", прописаны ключевые факторы обеспечения безопасности Армении. По словам премьер-министра, модернизирующаяся армянская армия в первую очередь упоминается как ключевой фактор в обеспечении безопасности Армении.
«Вы знаете, что в Армении начался процесс реформирования Вооруженных сил, в этом смысле, конечно, армия, реформированные вооруженные силы должны быть главным фактором обеспечения нашей внешней безопасности», - сказал Пашинян.
Премьер-министр использовал активную внешнюю политику как следующий ключевой фактор обеспечения безопасности. «Мы подчеркиваем, что Республика Армения должна проводить активную, проактивную внешнюю политику, сотрудничать со всеми государствами и международными организациями и иметь эффективные рабочие отношения», - сказал Пашинян.
По словам премьер-министра, следующим важным фактором является армяно-российский стратегический альянс - членство Армении в ОДКБ. Премьер-министр считает важным нововведением создание стабильной региональной среды и разблокирование региональной инфраструктуры.
«Во внешнеполитических направлениях мы уделяем особое место региональной внешней политике. Я должен подчеркнуть, что мы считаем управление и преодоление враждебной атмосферы в регионе необходимыми для регионального мира и стабильности. Мы рассматриваем мир и стабильность в регионе как нашу долгосрочную стратегию», - сказал Пашинян.
По словам премьер-министра, сопредседатели Минской группы ОБСЕ также могут оказать существенное влияние на безопасность.
«Мы подчеркиваем роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и уточнении окончательного статуса Нагорного Карабаха. Наша позиция заключается в том, что полное восстановление мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ является важным фактором с точки зрения региональной стабильности и безопасности», - заключил Пашинян.
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