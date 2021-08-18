Пашинян подтвердил готовность Армении возобновить переговоры под эгидой сопредседателей

ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Одной из важнейших задач правительства Армении остается урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на заседании правительства.



Пашинян напомнил о дорожной карте, которую он опубликовал 18 ноября 2020 года, в которой было два пункта, непосредственно связанных с Нагорным Карабахом: восстановление нормальной жизни в Нагорном Карабахе, насколько это возможно, а также полное восстановление переговорного процесса в рамках сопредседателей Минской группы.

«Принимая во внимание позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые они выразили в нескольких заявлениях после 9 ноября, ясно, что мы движемся к полноценному возобновлению переговорного процесса в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армения неоднократно заявляла, что приветствует намерение сопредседателей. Армения готова участвовать в переговорном процессе на высоком уровне», - сказал Пашинян.



Пашинян также с удовлетворением отметил, что трехсторонняя рабочая группа, работающая над начальной повесткой дня региональных коммуникаций, уже возобновила свою деятельность в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным в Москве 11 января.



Касаясь демаркационной работы между Арменией и Азербайджаном, премьер-министр подчеркнул, что Армения неоднократно высказывала свою позицию по этому вопросу, которая остается неизменной.

«Мы несколько раз выражали свою готовность к работам по демаркации границы. Надеемся, что по всем этим направлениям мы сможем двигаться вперед», - сказал Пашинян.



Он добавил, что они довольно активно занимаются восстановлением нормальной жизни в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что за этот период в Арцахе уже реализованы программы на сумму около 70 миллиардов драмов, и реализация этих программ продолжается.