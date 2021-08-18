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Пашинян подтвердил готовность Армении возобновить переговоры под эгидой сопредседателей

Пашинян подтвердил готовность Армении возобновить переговоры под эгидой сопредседателей

ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Одной из важнейших задач правительства Армении остается урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на заседании правительства.

Пашинян напомнил о дорожной карте, которую он опубликовал 18 ноября 2020 года, в которой было два пункта, непосредственно связанных с Нагорным Карабахом: восстановление нормальной жизни в Нагорном Карабахе, насколько это возможно, а также полное восстановление переговорного процесса в рамках сопредседателей Минской группы.

«Принимая во внимание позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые они выразили в нескольких заявлениях после 9 ноября, ясно, что мы движемся к полноценному возобновлению переговорного процесса в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армения неоднократно заявляла, что приветствует намерение сопредседателей. Армения готова участвовать в переговорном процессе на высоком уровне», - сказал Пашинян.

Пашинян также с удовлетворением отметил, что трехсторонняя рабочая группа, работающая над начальной повесткой дня региональных коммуникаций, уже возобновила свою деятельность в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным в Москве 11 января.

Касаясь демаркационной работы между Арменией и Азербайджаном, премьер-министр подчеркнул, что Армения неоднократно высказывала свою позицию по этому вопросу, которая остается неизменной.

«Мы несколько раз выражали свою готовность к работам по демаркации границы. Надеемся, что по всем этим направлениям мы сможем двигаться вперед», - сказал Пашинян.

Он добавил, что они довольно активно занимаются восстановлением нормальной жизни в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что за этот период в Арцахе уже реализованы программы на сумму около 70 миллиардов драмов, и реализация этих программ продолжается.


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