Время в Ереване: 11:07:36,   18 Август

В Грузии за уклонение от налогов задержали бизнесмена

В Грузии за уклонение от налогов задержали бизнесмена

За подделку документов с целью уклонения от уплаты налогов в Тбилиси задержали бизнесмена. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении следственной службы министерства финансов Грузии.

Следствие установило, что обвиняемый, который руководил одной из компаний в столице Грузии, чтобы избежать уплаты крупной суммы налога, систематически неправильно декларировал свои доходы, тем самым нарушая налоговое законодательство.

Уголовное дело возбуждено по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]