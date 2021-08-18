СМИ: войска бывшего вице-президента Афганистана ведут бои с талибами в Панджшере

Войска, верные бывшему вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху, ведут бои с вооруженными формированиями движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Панджшере к северу от Кабула. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник вещающий из Бейрута проиранский телеканал Al-Alam.

По его информации, верные Салеху вооруженные силы ранее заняли район Чарикар в провинции Парван, выбив оттуда талибов. Через Чарикар и туннель Саланг проходит стратегическое шоссе, связывающее Кабул с Мазари-Шарифом - административным центром северо-западной провинции Балх.

Между тем афганский военный источник сообщил телеканалу, что предводитель Национального исламского движения маршал Абдул-Рашид Дустум направил сейчас в Панджшерское ущелье 10 тыс. солдат.

Во вторник занимавший в президентство Ашрафа Гани пост вице-президента Исламской Республики Афганистан Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны. Политик призвал афганцев "присоединиться к сопротивлению" радикальному движению "Талибан", подчеркнув, что "ни при каких обстоятельствах не покорится" боевикам.