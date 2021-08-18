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Reuters: талибы хотят встретиться с экс-членами правительства Афганистана

Reuters: талибы хотят встретиться с экс-членами правительства Афганистана

Лидеры радикального движения "Талибан" в ближайшие 48 часов планируют встретиться с влиятельными членами бывшего правительства Афганистана. Как передает в четверг агентство Reuters, об этом заявил представитель движения, сообщает Арменпресс.

По его словам, пока рано говорить о том, будут ли в новом правительстве страны участвовать члены прежних администраций Афганистана.


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