Reuters: талибы хотят встретиться с экс-членами правительства Афганистана
Лидеры радикального движения "Талибан" в ближайшие 48 часов планируют встретиться с влиятельными членами бывшего правительства Афганистана. Как передает в четверг агентство Reuters, об этом заявил представитель движения, сообщает Арменпресс.
По его словам, пока рано говорить о том, будут ли в новом правительстве страны участвовать члены прежних администраций Афганистана.
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