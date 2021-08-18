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ВОЗ сообщила, что в КНДР не выявили ни одного случая COVID-19 с начала пандемии

ВОЗ сообщила, что в КНДР не выявили ни одного случая COVID-19 с начала пандемии

Ни один случай заражения коронавирусом не был зарегистрирован в КНДР. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, в период с 30 июля по 5 августа в стране было проведено 693 теста на ковид, все они оказались отрицательными. Всего с начала пандемии власти КНДР протестировали около 36 тыс. граждан, не выявив ни одного случая заражения.

В начале 2020 года Пхеньян ввел жесткие меры для предотвращения проникновения инфекции в страну, полностью закрыв внешние границы.


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