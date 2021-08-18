Премьер-министр представляет программу Правительства
15:17, 18 Август, 2021
ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян представил членам правительства план действий правительства РА на 2021-26 годы.
Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр отметил, что программа должна быть принята на заседании правительства, после чего в начале следующей недели состоится обсуждение в Национальном Собрании.
«Программа правительства Республики Армения основана на обязательствах, взятых на себя перед гражданами Армении в ходе предвыборной кампании партии «Гражданский договор» на внеочередных парламентских выборах 20 июня 2021 года, стратегии трансформации Армении до 2050 года», - сказал Пашинян.
Программа состоит из 6 разделов: первый раздел включает безопасность - внешняя политика, второй - экономика, третий - развитие инфраструктуры, четвертый - развитие человеческого капитала, пятый - право - правосудие, шестой - институциональное развитие.
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