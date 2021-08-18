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У берегов Вануату произошло землетрясение. Объявлена угроза цунами

У берегов Вануату произошло землетрясение. Объявлена угроза цунами

Сейсмологи зафиксировали в среду землетрясение магнитудой 6,8 у побережья Вануату. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США. Изначально магнитуда оценивалась в 7,1.

По данным службы, эпицентр подземных толчков находился примерно в 16 км к северу от города Порт-Орли, где проживает 1 951 человек. Очаг залегал на глубине 91 км.

Согласно данным Национального центра предупреждения о цунами США, объявлена угроза цунами.


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