Депутаты ГД обсудили с Араиком Арутюняном вопросы, связанные с вопросами безопасности населения Арцаха
15:08, 18 Август, 2021
ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Сегодня, 18 августа, депутаты фракции «Гражданский договор» НС встретились с Президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном.
Как сообщили «Арменпресс» в партии "Гражданский договор", в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с социально-экономическими проблемами и вопросами безопасности населения Арцаха.
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