Иностранцы стали в три раза реже приезжать в Россию в пандемию

Поток иностранцев, въезжающих в Россию, сократился в три раза по сравнению с допандемийным 2019 годом. Как передает Арменпресс, об этом пишет АТОР.

За первую половину 2021 года в России побывали почти пять миллионов зарубежных гостей, из которых 64,4 тысячи приезжали именно с туристическими целями. В 2019 году цифра была в три раза выше — 15 миллионов.

Большинство иностранцев — из стран СНГ (4,8 миллиона). Также в Россию часто въезжали граждане Турции, Филиппин, Китая, Германии и Индии. Уточняется, что места в этом рейтинге во многом зависят от того, открыты ли между странами границы или еще нет.

Что касается туризма, лидером въездного потока в первом полугодии этого года стала Куба (20,5 тысяч визитов) — страна, которая никогда раньше не входила даже в топ-10 государств, из которых чаще всего едут в Россию с туристической целью. Второе место заняли ОАЭ, а третье — Турция.