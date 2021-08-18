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Землетрясение магнитудой 3,3 зарегистрировано в 14 км к северо-востоку от села Бавра

Землетрясение магнитудой 3,3 зарегистрировано в 14 км к северо-востоку от села Бавра
ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 18 августа в 13:41 по местному времени (09:41 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения зарегистрировала землетрясение магнитудой 3,3 на грузино-армянской границе, 14 км к северо-востоку от села Бавра, на глубине 10 км с координатами 41.20⁰ северной широты и 43,93 восточной долготы.

Как сообщает «Арменпресс», Управление информации и общественных связей МЧС РА сообщает, что сила землетрясения в эпицентре составила 4-5 баллов.

Землетрясение ощущалось на территории Республики Армения в селах Сарагюх и Бавра Ширакской области силой 3 балла.
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