Землетрясение магнитудой 3,3 зарегистрировано в 14 км к северо-востоку от села Бавра



⁰ восточной долготы.



Как сообщает



Землетрясение ощущалось на территории Республики Армения в селах Сарагюх и Бавра Ширакской области силой 3 балла. ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 18 августа в 13:41 по местному времени (09:41 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения зарегистрировала землетрясение магнитудой 3,3 на грузино-армянской границе, 14 км к северо-востоку от села Бавра, на глубине 10 км с координатами 41.20⁰ северной широты и 43,93восточной долготы.Как сообщает «Арменпресс» , Управление информации и общественных связей МЧС РА сообщает, что сила землетрясения в эпицентре составила 4-5 баллов.Землетрясение ощущалось на территории Республики Армения в селах Сарагюх и Бавра Ширакской области силой 3 балла.