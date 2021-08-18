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Байден и Джонсон проведут виртуальный саммит G7 по Афганистану

Байден и Джонсон проведут виртуальный саммит G7 по Афганистану

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7, чтобы обсудить совместный подход к ситуации в Афганистане. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Белый дом.

Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома, Байден и Джонсон обсудили ситуацию в Афганистане.

"Они договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход", - говорится в сообщении.

Байден и Джонсон обсудили необходимость продолжения тесной координации между союзниками в отношении Афганистана в будущем, в том числе возможности предоставления помощи беженцам и уязвимым афганцам.


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