Посольство США в Анкаре опровергло слухи о соглашении между Байденом и Эрдоганом
13:36, 18 Август, 2021
ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Посольство США в Анкаре выступило с заявлением, опровергающим утверждения о наличии соглашения между президентом США Байденом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом относительно афганских беженцев.
Как сообщает «Арменпресс» передает турецкий t24.com.tr со ссылкой на Twitter-аккаунт посольства США в Анкаре.
«Посольство США хотело бы заявить, что утверждения о «соглашении» или «переговорах» между президентом Байденом и президентом Эрдоганом по поводу афганских беженцев или мигрантов полностью необоснованы», - говорится в заявлении посольства.
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