В Якутии впервые зафиксировали тяжелые случаи COVID-19 у детей

Впервые в Якутии зарегистрированы тяжелые случаи заболевания коронавирусом среди детей, сообщила зампредседателям правительства республики Ольга Балабкина на брифинге оперативного штаба.

По ее словам, за прошедшие сутки в республике выявлены 143 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе в Якутске – 80. Лабораториями республики проведены 3 310 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработаны 1 308 563 теста, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Впервые мы регистрировали 2 случая заболевания 3 степени тяжести новой коронавирусной инфекции среди детей. В связи с этим обращаем ваше внимание, впереди начало школьного, детсадовского сезона… так как дети не относятся к тем категориям граждан, которым разрешена вакцинация… огромная просьба к родителям… приходить в пункты вакцинации", - сказала Балабкина.

По словам вице-премьера, в Якутии прививку от COVID-19 получают в 45 медицинских организациях, развернуты 273 пункта вакцинации, работают 140 мобильных бригад, 20 мобильных пунктов.

За последнюю неделю Якутия входит в пятерку регионов России с высокими темпами вакцинации. Всего в республику поступили 329 555 доз вакцин, использованы 89,9% от общего объема.

Ранее сообщалось, что дополнительный стационар для детей с коронавирусом разворачивают в Якутске из-за роста числа заболевших среди детского населения.

Власти Якутии из-за роста числа заболевших рассматривают возможность возврата действовавших ранее ограничительных мер по коронавирусу.