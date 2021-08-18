На въезде в город Гавар установлен памятник архитектуры

ГАВАР, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Состоялась церемония открытия памятника на въезде в Гавар, в которой приняли участие мэр Гавара Гурген Мартиросян, руководители и сотрудники образовательных и культурных учреждений города, учреждений, подведомственных самоуправлению, представители духовного сословия Гегаркуникской епархии.



Как сообщили «Арменпресс» в администрации Гавара, перед открытием памятника присутствующие почтили минутой молчания память армянских сыновей, погибших в последней Арцахской войне.

Памятник построен на средства благотворителя Самвела Горояна. Строительные работы начались в июне этого года и завершились 14 августа. Памятник занимает площадь 1500 квадратных метров, имеет облицовочные и зеленые зоны. Памятник на армянском и английском языках обозначает въезд в город Гавар. На памятнике также написан год основания города Гавар - 732 г. до н.э.

"Поздравляю всех нас с этим прекрасным днем и праздником. Памятник у входа в Гавар, который был построен по инициативе мэра Гавара Гургена Мартиросяна и при меценатстве Самвела Горояна, уже входит в список историко-архитектурных памятников города, как символ строительства нашего города, вековой давности», - обратился к присутствующим архитектор памятника Рафаел Ергнян.

Обряд благословения совершил духовный пастырь Гаварского района Гегаркуникской епархии иерей Ншан Саркисян.



Хосров Хлгатян