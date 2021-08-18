Все территории современного Азербайджана были армянскими: академик - Алиеву

ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Заявления президента Азербайджана Ильхама Али о территориях Армении являются явной фальсификацией - манипуляцией, с целью представить регион как турецко-азербайджанский. Директор Института истории Национальной академии наук Республики Армения, доктор исторических наук, академик Ашот Мелконян прокомментировал высказывания президента Азербайджана Ильхама Али в Карвачаре о суверенных территориях Армении - Сюник, Севан и Варденис.



По словам историка, Алиев говорит, что Сюник, Севан, Варденис, Ереван - «исторические азербайджанские земли», при этом, во-первых, территория нынешней республики под названием Азербайджан не имеет ничего общего с историческим Атрпатаканом, северными районами Ирана, откуда турки просто украли имя создав в 1918 году это искусственное государство.



Во-вторых, до 14-15 вв. когда в регион проникли туркменские племена, и тем более, до 11-го века. когда впервые в регионе появились турки-сельджуки, говорить о каком-либо турецком наименовании или турецком элементе в нашем регионе, включая Восточную Армению, Грузию, Восточное Закавказье и Северный Иран, просто смешно.

"Итак, начиная со столицы Азербайджана Баку, Атрпатакана, Шеки, Ширвана, все территории Восточной Армении, то есть провинции Утик, Арцах, Пайтакаран Великого Айка, носили армянские названия, населены армянами и были армянскими, где говорить о любом турецком элементе до XI века - просто смешно", - подчеркнул Ашот Мелконян.



Директор Института истории обосновывает это утверждение известными историческими фактами о том, что до XIV-XV веков, когда туркменские племена проникли в Восточную Армению и Восточное Закавказье, особенно до XI века, когда впервые появились тюркские племена в лице турок-сельджуков, в этом регионе не было турецкого места.



"Редкие турки появились в регионе только в 9 веке, когда арабы наняли турецких наемников-военных, среди которых, например, известный полководец Буга, который в 9-ом веке был убит в Османской империи. в середине мая он поехал по районам Армении-Васпураканом, Сюником и Арцахом и потерпел тяжелое поражение, особенно в Арцахе, в крепости Итиш (854 г.) от ишхана Есаи Абу Мусе", - добавил специалист.

«В целом процесс тюркизации топонимов Восточной Армении и Восточного Закавказья начался в 14-15 веках, когда здесь установили свое господство туркменские племена. Например, ираноязычное население северного Ирана постепенно стало тюркоязычным. Хотя и это тюркоязычное население в дальнейшем, в конце 15-го века, воплотило в жизнь иранское Сефевидное государство. Сефиане, будучи персами, говорили по-турецки. И, конечно же, это явление наблюдалось и на территории Восточной Армении. Но это не значит, что раньше эти места не были армянскими 14-15 вв., раньше, особенно в 11 веке. Раньше в этом регионе нельзя было найти турецкое название», - сказал Мелконян.



Историк также описал, как тюркизация топонимов происходила в указанный период в примитивном стиле, типичном для кочевников, в соответствии с их низкими интеллектуальными способностями.

«Турки назвали этот район так, как они его видели. Например, если была мутная вода, они называли ее «Кара-Су», или если они видели три церкви, она становилась «Удж Килисе», если они видели четыре церкви, она становилась «Дорт Килисе» и так далее. Итак, то, что Алиев говорит сегодня, является явной фальсификацией - манипуляцией с целью представления турецко-азербайджанского региона», - заключает Ашот Мелконян.



По словам историка Ашота Мелконяна, цивилизованный мир, в том числе научное сообщество, все это очень хорошо знает, понимает, что азербайджанская историография полностью фальсифицирована и не имеет ничего общего с реальной наукой. Другое дело, что Азербайджан своими финансовыми средствами распространяет эти фальсификации по всему миру с расчетом, что «если 100 раз повторить ложь, это может показаться правдой».



«В любом случае, я думаю, что большая часть цивилизованного мира, особенно Европа, Соединенные Штаты, Россия, с их интеллектуальными кругами и профессиональными сообществами, очень хорошо знают реальную историю. Когда появляется возможность, например, российские интеллектуалы всегда говорят, что нелепо говорить о древней культуре Азербайджана, потому что это ложная культура, созданная в Восточном Закавказье на основе отуреченного иранского элемента, и не говоря уже о политическом сообществе в лице так называемой Азербайджанской Республики.

По словам Ашота Мелконяна, сегодня азербайджанцы - государство под названием Азербайджан - находятся в поисках идентичности, так как присвоили историю и культуру почти всех своих соседей - армян, грузин, лезгин и даже своих сородичей туркменов.

И эта путаница дошла до такой абсурдности, что, с одной стороны, считают себя наследниками Кавказской Албании, то есть коренных народов, с одной стороны индоевропейских, с другой - тюркоязычных, потому что они единокровны с среднеазиатскими народами и османскими турками.

На наш вопрос, как правильно зовут азербайджанцев, историк ответил - «кавказские татары». И добавил: «татарин» означает «кочевник».



Что касается политической стороны вопроса, то академик Ашот Мелконян считает, что так же, как безрассудные заявления Алиева о Зангезурском коридоре, Севане, Ереване, а теперь и Варденисе, а также агрессивное «воинственное поведение Азербайджана на границе», связаны с тем, что Турция и Азертбайджан, пользуясь успехами 44-дневной войны, считают, что сейчас лучшее время для реализации программы пантюркизма.



Однако директор Института истории пришел к выводу, что помимо Республики Армения в регионе есть и другие мощные силы, в частности Иран и Россия, которым так называемый «Зангезурский коридор» не выгоден. независимо от того, что Баку и Анкара имеют в виду под этим.



«После ухода Гарегина Нжде Из Зангезура в середине июля 1921 года, никто не мог держать руку советского государства, если бы он решил передать Зангезур Азербайджану. Если он этого не сделал, то он понял, что этот армянский клин является самым большим препятствием на пути к пантюркизму», - заключил Мелконян.



17 августа, во время церемонии поднятия азербайджанского флага в городе Карвачар, контролируемого Азербайджаном Шаумянского района (историческая армянская провинция Вайкуник), Ильхам Алиев заявил, что «настоящим названием» Варденисского района (Гегаркуникская область) является «Басаргечар» и призвал азербайджанских журналистов и граждан впредь в своих репортажах и разговорной речи использовать это географическое название вместо «Варденис». Алиев не побоялся еще раз заговорить о так называемом «Зангезурском коридоре», заявив, что они воспользуются этим «коридором», чтобы «вернуть Зангезур и Севан» азербайджанцам.



Арам Саргсян