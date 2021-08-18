Завершено строительство межгосударственной дороги
13:08, 18 Август, 2021
ГАВАР, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Два участка строящейся межгосударственной автодороги Севан-Мартуни-Гетап в районе села Чкаловка уже сданы в эксплуатацию.
Как сообщили «Арменпресс» в Управлении градостроительства Гегаркуникского марзпетарана, необходимость строительства межгосударственной дороги возникла в результате подъема воды в озере Севан. Строительные работы велись в мае-августе этого года за счет средств государственного бюджета. Первая часть дороги была заасфальтирована и поднята длиной 140, вторая - длиной 180 погонных метров. На некоторых участках дорога была поднята до 3,5 метров. Произведены реставрация грунтовых обоев, установка двухслойного асфальтобетонного покрытия и установка металлической преграды.
"На выполнение строительных работ выделено 193 миллиона 100 тысяч драмов. Оба участка межгосударственной дороги оказались под угрозой затопления и разрушения из-за подъема воды в озере Севан. В короткие сроки была реализована очень важная программа, и после строительства дорога обслуживает транспортное движение в полностью надежном и безопасном состоянии", - сказал начальник управления градостроительства Гегаркуникского марзпетарана Армен Зограбян.
Хосров Хлгатян
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