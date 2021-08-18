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Азербайджан стрелял в Арцахе в направлении пожарной машины

Азербайджан стрелял в Арцахе в направлении пожарной машины
СТЕПАНАКЕРТ, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В результате огня противника 17 августа, около 20:40, возник пожар на лужайке площадью около 3 гектаров у юго-западной границы Республики Арцах.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армия обороны Арцаха.

«На место происшествия выехала пожарная машина для тушения пожара, но вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении пожарной машины, препятствуя проведению работ по тушению пожара. Армянская сторона не понесла потерь от выстрелов противника», - сказали в Армии обороны.

Соответствующая информация была предоставлена российскому миротворческому командованию.
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