На Камчатке подняли тела всех погибших при крушении Ми-8

Тела всех погибших в катастрофе вертолета Ми-8 на Камчатке подняты со дна Курильского озера. Как передает Арменпресс, об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

"Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолета на Курильском озере", - сообщил Солодов.

Он добавил, что теперь спасателям предстоит поднять корпус вертолета для проведения следственных действий, а также для избежания возможных негативных последствий для экологии.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации, четверо не пострадали. По данному факту расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.