Премьер-министр назначил нового замминистра финансов
ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Решением премьер-министра Никола Пашиняна Ваге Оганесян назначен заместителем министра финансов РА.
Как сообщает «Арменпресс», решение опубликовано на сайте правительства РА e-gov.am.
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