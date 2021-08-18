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Премьер-министр назначил нового замминистра финансов

Премьер-министр назначил нового замминистра финансов
ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Решением премьер-министра Никола Пашиняна Ваге Оганесян назначен заместителем министра финансов РА.

Как сообщает «Арменпресс», решение опубликовано на сайте правительства РА e-gov.am.
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