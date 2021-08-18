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Рафаэль Геворгян назначен заместителем министра экономики. Анну Акопян и Авага Аванесяна уволили

Рафаэль Геворгян назначен заместителем министра экономики. Анну Акопян и Авага Аванесяна уволили
ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Решением Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна Рафаэль Геворгян назначен заместителем министра экономики Республики Армения. Как сообщает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства РА er-gov.am.

Другими решениями премьер-министра Анна Акопян и Аваг Аванесян освобождены от должности замминистра экономики.
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