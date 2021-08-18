"Талибан"* потребовал от мирных жителей сдать оружие и боеприпасы

Новые афганские власти призвали местных жителей сдать оружие, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам "Талибана"*, — приводит агентство Рейтер слова официального представителя движения.

На фоне вывода из республики американского контингента мятежники быстро заняли все крупные города и погранпереходы, 15 августа они вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани объявил об отставке и покинул страну.

Через несколько часов талибы заявили, что длившаяся 20 лет война окончена, в ближайшее время должна определиться новая форма правления. На переходное правительство они не согласны.