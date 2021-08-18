В Арцахе подтверждено 6 новых случаев заболевания коронавирусом
11:28, 18 Август, 2021
ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 18 августа в Арцахе подтверждено 6 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Арцаха.
За один день было выполнено 64 теста. Подтвержден 2991 случай заболевания коронавирусом. С начала 2021 года 10 946 граждан прошли лабораторное обследование на коронавирус, из них 1008 дали положительный результат.
В настоящее время 25 инфицированных в Арцахе проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни, а легко больные проходят лечение в амбулаторных условиях на дому.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен