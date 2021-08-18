В Армении подтверждено 504 новых случая COVID-19, выздоровели 157 граждан
11:18, 18 Август, 2021
ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 18 августа, к 11:00, в Армении подтверждено 504 новых случая коронавируса, выздоровели 157 граждан, 3 новых случая смерти. За один день было проведено 7219 тестов. Таким образом, общее количество тестов достигло 1 453 950.
Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.
Подтверждено 235675 случаев заболевания коронавирусом, из которых 223 227 вылечили и 4716 умерли. На данный момент 6593 пациента проходят курс лечения от коронавирусной болезни.
Накануне был зарегистрирован один случай смерти, когда пациент переболел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Всего таких дел 1139.
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