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Празднование «Эребуни-Ереван» не состоится: средства будут направлены на другие цели

Празднование «Эребуни-Ереван» не состоится: средства будут направлены на другие цели
ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Решением мэра Еревана Айка Марутяна запланированные на октябрь торжества «Эребуни-Ереван» не будут проводиться.

Об этом, как сообщает «Арменпресс», заявил официальный представитель мэрии Акоп Карапетян.

«Финансовые средства, предусмотренные бюджетом Еревана 2021г. для празднования "Эребуни-Ереван", будут направлены на поддержку программы "100 домов в Арцахе", а также на программы развития культурных учреждений Еревана. В частности, средства будут выделены на программы модернизации Историко-исторического музея Эребуни, который отмечает свое 90-летие,  и историко-археологического музея-заповедника Эребуни», - сказал Карапетян.
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