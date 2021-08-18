Празднование «Эребуни-Ереван» не состоится: средства будут направлены на другие цели







Об этом, как сообщает



«Финансовые средства, предусмотренные бюджетом Еревана 2021г. для празднования "Эребуни-Ереван", будут направлены на поддержку программы "100 домов в Арцахе", а также на программы развития культурных учреждений Еревана. В частности, средства будут выделены на программы модернизации Историко-исторического музея Эребуни, который отмечает свое 90-летие, и историко-археологического музея-заповедника Эребуни», - сказал Карапетян. ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Решением мэра Еревана Айка Марутяна запланированные на октябрь торжества «Эребуни-Ереван» не будут проводиться.Об этом, как сообщает «Арменпресс» , заявил официальный представитель мэрии Акоп Карапетян.«Финансовые средства, предусмотренные бюджетом Еревана 2021г. для празднования "Эребуни-Ереван", будут направлены на поддержку программы "100 домов в Арцахе", а также на программы развития культурных учреждений Еревана. В частности, средства будут выделены на программы модернизации Историко-исторического музея Эребуни, который отмечает свое 90-летие, и историко-археологического музея-заповедника Эребуни», - сказал Карапетян.