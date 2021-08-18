Время в Ереване: 11:07:36,   18 Август

В Ширакской области установят новые противоградовые станции

В Ширакской области установят новые противоградовые станции
ГЮМРИ, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС: 10 противоградовых станций будут установлены в пяти населенных пунктах Ашоцкой общины Ширакской области.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе информации администрации Ширакской области, стоимость станций находится в пределах 12 млн драмов, 55% будет оплачено государством, а 45% - бюджетом общины. Станции уже приобретены, монтажные работы выполняет ООО «Барва».
В результате реализации данной программы субсидирования, направленной на развитие экономической и социальной инфраструктуры, 1000 га пашни в пяти населенных пунктах будут защищены от града.

Арменуи Мхоян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]