В Ширакской области установят новые противоградовые станции
10:44, 18 Август, 2021
ГЮМРИ, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС: 10 противоградовых станций будут установлены в пяти населенных пунктах Ашоцкой общины Ширакской области.
Как сообщили «Арменпресс» в отделе информации администрации Ширакской области, стоимость станций находится в пределах 12 млн драмов, 55% будет оплачено государством, а 45% - бюджетом общины. Станции уже приобретены, монтажные работы выполняет ООО «Барва».
В результате реализации данной программы субсидирования, направленной на развитие экономической и социальной инфраструктуры, 1000 га пашни в пяти населенных пунктах будут защищены от града.
Арменуи Мхоян
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