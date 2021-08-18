«Алашкерт» отправился в Глазго
10:39, 18 Август, 2021
ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Ереванский футбольный клуб "Алашкерт" отбыл в Глазго.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Впервые в истории армянского клубного футбола клуб, представляющий Армению, сыграет в плей-офф Лиги Европы. В первом матче плей-офф Лиги Европы чемпион Армении Алашкерт встретится с «Рейнджерс из Глазго». Первая встреча команд состоится 19 августа, а ответный матч состоится 26 августа в Ереване.
Даже если Алашкерт проиграет эту игру, команда уже выиграла право на участие в групповом этапе Лиги конференций.
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