Количество автомобилей, ввозимых из третьих стран, значительно сократилось после повышения таможенных пошлин
10:38, 18 Август, 2021
ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. После повышения таможенных пошлин на автомобили, ввозимые в Армению из стран, не входящих в ЕАЭС, в январе-июле 2021 года из третьих стран было ввезено 2810 автомобилей, с которых было взыскано 5 миллионов 314 тысяч 330 драмов.
Об этом в ответ на запрос «Арменпресс» сообщили в Комитете государственных доходов РА.
По данным Комитета госдоходов, за аналогичный период прошлого года в Армению было ввезено 5721 автомобиль, с которых взыскано 4 миллиона 890 тысяч 76 драмов.
Большинство автомобилей было импортировано из США, Японии, Китая, Канады, Германии, Грузии и ОАЭ.
С 2020 года таможенные пошлины на автомобили, ввозимые в Армению из стран, не входящих в ЕАЭС, были увеличены и приведены в соответствие с коллективными таможенными пошлинами ЕАЭС.
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