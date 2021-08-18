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Количество автомобилей, ввозимых из третьих стран, значительно сократилось после повышения таможенных пошлин

Количество автомобилей, ввозимых из третьих стран, значительно сократилось после повышения таможенных пошлин
ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. После повышения таможенных пошлин на автомобили, ввозимые в Армению из стран, не входящих в ЕАЭС, в январе-июле 2021 года из третьих стран было ввезено 2810 автомобилей, с которых было взыскано 5 миллионов 314 тысяч 330 драмов.

Об этом в ответ на запрос «Арменпресс» сообщили в Комитете государственных доходов РА.

По данным Комитета госдоходов, за аналогичный период прошлого года в Армению было ввезено 5721 автомобиль, с которых взыскано 4 миллиона 890 тысяч 76 драмов.

Большинство автомобилей было импортировано из США, Японии, Китая, Канады, Германии, Грузии и ОАЭ.

С 2020 года таможенные пошлины на автомобили, ввозимые в Армению из стран, не входящих в ЕАЭС, были увеличены и приведены в соответствие с коллективными таможенными пошлинами ЕАЭС.
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