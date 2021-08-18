В УИУ «Больница для осужденных» Министерства юстиции Армении зафиксированы грубые нарушения
10:34, 18 Август, 2021
ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Офис Защитника прав человека РА обратил внимание на проблемы и упущения, существующие в УИУ «Больница для осужденных». Как сообщает «Арменпресс», в распространенном Защитником прав человека сообщении говорится:
«Сотрудники пенитенциарных учреждений непосредственно участвуют в организации медицинской помощи лицам, лишенным свободы, знают о лекарствах, их дозах, а также имеют доступ к записям, содержащим врачебную тайну. В результате практически вся администрация пенитенциарного учреждения осведомлена о болезни задержанных, о том, какие лекарства они принимают, и даже бывают случаи, когда они знают, какие дозы указаны.
Организация «Метадоновой заместительной терапии» осуществляется при непосредственном участии персонала исправительных учреждений. Вечером задержанным выдаются психотропные препараты в присутствии охранников.
Одна из проблем заключается в том, что прием лиц, лишенных свободы, и их размещение в зданиях пенитенциарного учреждения "Больница для осужденных" осуществляется по указанию сотрудников службы безопасности пенитенциарного учреждения, главным образом из соображений безопасности. Поэтому большое количество пациентов не попадают в регистрационные отделения.
В этом случае возникают трудности как с точки зрения организации эффективной медицинской помощи пациенту лечащим врачом и медицинским персоналом, так и с точки зрения лекарственного лечения и других медицинских вмешательств. Например, помимо пациентов, находящихся на учете в терапевтическом отделении, в отделении содержатся также лица, лишенные свободы, зарегистрированные в психиатрическом отделении.
Это условие недопустимо. Конечно, безопасность в пенитенциарном учреждении имеет первостепенное значение, но нельзя игнорировать медицинские вопросы, касающиеся приема и распределения осужденных в больнице.
Предварительный медицинский осмотр в исправительном учреждении проводится медперсоналом дежурной группы вместе с обыском в присутствии дежурного - сотрудника службы безопасности. Когда человека сопровождают сотрудники полиции, они также проходят медицинский осмотр.
Медицинское освидетельствование проводится также в групповом порядке одновременно в отношении нескольких лиц, лишенных свободы.
Бывают случаи, когда задержанных осматривает не медперсонал, а сотрудники пенитенциарного учреждения во время обыска спрашивают, есть ли у них телесные повреждения, жалобы или нет.
Лечение лиц, лишенных свободы и индивидуальные медицинские вмешательства проводятся без их письменного согласия. То есть они получают лечение, медицинские осмотры и другие вмешательства без информированного согласия. Единственным исключением являются лица, лишенные свободы в связи с ВИЧ, и пациенты, проходящие стационарное лечение и зарегистрированные в психиатрическом отделении.
Описать телесные повреждения, обнаруженные у лиц, лишенных свободы, - это серьезная проблема, которая проводится с недостатками. Например, графа «Наличие телесных повреждений» в соответствующем журнале обычно заполняется одним словом - «да» или «нет», но бывают случаи, когда результаты медицинского осмотра вообще отсутствуют.
Кроме того, когда у лица, лишенного свободы, фиксируется травма, это не дает полной картины результатов объективного медицинского обследования, не описаны точное анатомическое расположение, цвет, поверхность поражения и другие критерии, описывающие поражение. Были случаи, когда в протоколах не было заключения врача об объективном описании травмы и совокупности показаний лица, лишенного свободы. Сообщалось о грубых нарушениях медицинской документации.
В анамнезе не было обоснования для назначения лекарств, описания динамики состояния, а также многочисленных пропусков и пропусков. Нет никаких процедур для хранения и архивирования медицинских записей. Истории болезни пациентов, выписанных из палаты наблюдения, хранятся в самих палатах, в разных шкафах или на полу. Лекарства с истекшим сроком годности были зарегистрированы во время мониторингового визита. Серьезные проблемы связаны с вывозом медицинских отходов вместе с бытовыми отходами, что недопустимо.
Серьезные нарушения подлежат пресечению, о чем подробнее поговорим отдельно. Это лишь некоторые из проблем с медицинским обслуживанием. Большая часть уже отправлена Защитником прав человека в Минюст с соответствующими предложениями и запросами о разъяснениях.
Ясно, что посягательства на человеческое достоинство являются унижающими достоинство и бесчеловечными. Это недопустимая ситуация, это запущенные проблемы. Все эти оценки основаны на конкретных фактах. Защитник прав человека готов оказать необходимую помощь в решении зарегистрированных проблем».
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