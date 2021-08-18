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США эвакуировали из Афганистана более 3,2 тысяч человек

США эвакуировали из Афганистана более 3,2 тысяч человек

Американские власти 17 августа эвакуировали из Афганистана около 1,1 тыс. граждан США, обладателей вида на жительства в Соединенных Штатах и членов их семей. Как сообщил журналистам представитель Белого дома, всего за последние дни из Афганистана эвакуировано в общей сложности свыше 3,2 тыс. человек, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сегодня военными рейсами США были эвакуированы примерно 1,1 тыс. граждан США, постоянных жителей США и членов их семей. <...> Теперь, когда мы наладили поток, мы ожидаем, что эти цифры будут расти", - сказал чиновник, слова которого приводит пресс-пул Белого дома. Всего во вторник было осуществлено 13 рейсов.

"На данный момент мы эвакуировали более 3,2 тыс. человек, включая наш персонал. В дополнение к этим более чем 3,2 тыс. эвакуированных мы переместили более 2 тыс. афганцев, обратившихся за получением специальной иммиграционной визы в США", - добавил представитель Белого дома.

Боевики движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.


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