В Ширакской области будет внедрена совместная маршрутная сеть 



ГЮМРИ, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС: Совместная маршрутная сеть будет введена в Ширакской области. Как сообщает «Арменпресс», по решению правительства все регионы должны иметь общую маршрутную сеть с одним оператором услуг. Аналогичная сеть уже действует в Армавирской области. Согласно этому решению, одна компания будет осуществлять прямые внутрирегиональные и межрегиональные перевозки в Шираке.



Как сообщил «Арменпресс» начальник управления транспорта и дорожного строительства администрации Ширакской области Хачатур Хндзрцян, разработан новый маршрут Ширакской области. В настоящее время в Ширакской области работают 14 компаний, которые обслуживают 51 внутриобластный и 16 межрегиональных маршрутов. Согласно новому решению, техника этих компаний будет снята с эксплуатации.

«Ни один из находящихся в эксплуатации транспортных средств не соответствует требованиям установленного постановлением порядка. У нас есть обязательное требование использовать в маршрутной сети автомобиль вместимостью до 25 мест со сроком эксплуатации не менее 10 лет. Иными словами, в новой маршрутной сети будут работать 18-25-местные автомобили, т.е., именно автобусы, а микроавтобусы будут полностью ликвидированы», - сказал Хачатур Хндзрцян, добавив, что создание совместной сети решит проблему прямых перевозок во всех населенных пунктах региона.





Арменуи Мхоян