В рамках учебной тревоги воинская часть была приведена в высокую боеготовность
09:38, 18 Август, 2021
ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В целях повышения функциональной ответственности и повышения квалификации военнослужащих, в 5-й воинской части 17 августа была объявлена учебная тревога.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Минобороны РА, подчеркивая, что войсковое соединение приведено в высокую степень боевой готовности, развернуты пункты управления, выделены мобильные узлы связи, военная техника приведена в боевое состояние.
Персонал был в установленный срок оснащен, получил оружие и боеприпасы и был выведен в предопределенные районы.
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