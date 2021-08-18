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В рамках учебной тревоги воинская часть была приведена в высокую боеготовность

В рамках учебной тревоги воинская часть была приведена в высокую боеготовность
ЕРЕВАН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В целях повышения функциональной ответственности и повышения квалификации военнослужащих, в 5-й воинской части 17 августа была объявлена учебная тревога.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Минобороны РА, подчеркивая, что войсковое соединение приведено в высокую степень боевой готовности, развернуты пункты управления, выделены мобильные узлы связи, военная техника приведена в боевое состояние.

Персонал был в установленный срок оснащен, получил оружие и боеприпасы и был выведен в предопределенные районы.
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