У берегов Южных Сандвичевых островов зафиксированы два землетрясения магнитудой 5,7 и 6,1

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано во вторник у берегов Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 2 829 км к северо-востоку от чилийского города Пунта-Аренас, административного центра региона Магальянес, в котором проживают около 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 80 км.

Ранее во вторник Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении в том же районе магнитудой 6,1. По данным центра, эпицентр находился в 2 849 км к северо-востоку от Пунта-Аренаса. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации об угрозе цунами в обоих случаях не поступало. На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.

В понедельник Геологическая служба США зафиксировала у берегов Южных Сандвичевых островов землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на глубине 33 км. Цунами также не ожидалось.