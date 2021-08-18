Время в Ереване: 11:07:36,   18 Август

Европейские индексы - 17-08-21

Европейские индексы - 17-08-21

МОСКВА, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.02% и составил 15921.95 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.28% и составил 6819.84 пункта, британский FTSE вырос на 0.38% и составил 7181.11 пункта, а российский RTSI вырос на 0.94% и составил 1689.76 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]