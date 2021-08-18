Европейские индексы - 17-08-21
МОСКВА, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.02% и составил 15921.95 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.28% и составил 6819.84 пункта, британский FTSE вырос на 0.38% и составил 7181.11 пункта, а российский RTSI вырос на 0.94% и составил 1689.76 пункта.
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