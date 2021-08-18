Цены на цветные металлы - 17-08-21

ЛОНДОН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 17 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.29% и составила 2618.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.37% и составила 9369.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.49% и составила 2313.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.26% и составила 19466.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.21% и составила 35844.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.17% и составила 3013.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.47% и составила 42615.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 0.62% и составила 52175.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.