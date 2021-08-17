Очевидная цель провокационных действий Баку - поставить под угрозу усилия по деэскалации. МИД РА

Министерство иностранных дел Республики Армения решительно осуждает провокационные действия азербайджанской стороны на границе с Арменией 16-17 августа, которые явно направлены на то, чтобы поставить под угрозу усилия по деэскалации, подорвать региональную безопасность и мир.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД Республики Армения.

Отмечается, что 16 августа вооруженные силы Азербайджана осуществили провокационные действия в приграничных районах Республики Армения, в районе поселка Ерасх, близ озера Сев лич Сюникской области, в направлении Гегаркуникской области, по гражданскому населению приграничных населенных пунктов. 17 августа в районе Сотк Гегаркуникской области продолжились стрельбы азербайджанских вооруженных сил из огнестрельного оружия разного калибра.

Кроме того, 16 августа в районе Ерасха в результате стрельбы ВС Азербайджана снайперским выстрелом был смертельно ранен военнослужащий Вооруженных сил РА Ваан Татосян, а выстрелом противника в направлении Гегаркуникского района - военнослужащий Арман Акопян. 17 августа один военнослужащий ВС РА получил огнестрельное ранение. Выражая глубокие соболезнования и поддержку семьям погибших военнослужащих, родственникам, а также скорейшее выздоровление раненого военнослужащего, МИД РА сочло знаменательным, что эти действия сочетаются с угрозами руководства Азербайджана применить силу против суверенитета и территориальной целостности Армении и Арцаха.

«Мы решительно осуждаем провокационные действия Азербайджана, которые явно направлены на то, чтобы поставить под угрозу усилия по деэскалации, подорвать региональную безопасность и мир. Они направлены на препятствование возобновлению мирных переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также на срыв процесса региональной блокады и открытие всех средств коммуникации», - подчеркнул МИД РА, добавив, что Республика Армения будет последовательно отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность и право народа Арцаха на самоопределение и жизни на своей родине».