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Вице-премьеры Армении, Азербайджана и России обсудили перспективы восстановления коммуникаций

Вице-премьеры Армении, Азербайджана и России обсудили перспективы восстановления коммуникаций

Заместитель премьер-министра Республики Армения   Мгер Григорян, заместитель премьер-министра Российской Федерации Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев возобновили работу трехсторонней рабочей группы. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает сайт правительства РФ.

"На состоявшемся 17 августа в Москве заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.

 


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