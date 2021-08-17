Вице-премьеры Армении, Азербайджана и России обсудили перспективы восстановления коммуникаций

Заместитель премьер-министра Республики Армения Мгер Григорян, заместитель премьер-министра Российской Федерации Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев возобновили работу трехсторонней рабочей группы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт правительства РФ.

"На состоявшемся 17 августа в Москве заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.