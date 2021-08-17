В районе Джракана найдены тела еще 2-х армянских военнослужащих
20:10, 17 Август, 2021
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха 17 августа в Джраканском районе продолжила поиск тел военнослужащих, пропавших без вести во время войны.
Как передает Арменпресс, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха сообщает, что из Джракана эвакуированы тела еще двух армянских военнослужащих.
«Их личности будут подтверждены после судебно-медицинской экспертизы в Армении», - говорится в сообщении ГСЧС.
Согласно источнику, после прекращения огня, с 13 ноября 2020 года по сей день в результате поисковых операций эвакуированы 1636 тел.
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