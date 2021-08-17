Парламентарий и дипломаты из Индии посетили Акналич – Духовный центр  езидов  

По приглашению президента Национального союза езидов Хдра Хаджояна 17 августа председатель Управления по культурным связям Национального совета Индии, член парламента Индии Винай Сахасрабудхен, Чрезвычайный и полномочный посол Индии в Армении Кишан Дан Деваль посетили Акналич - Духовный центр езидов в Армении.

Как передает Арменпресс, их приняли депутат НС РА Рустам Бакоян, председатель Национального союза езидов Хдр Гаджоян, езидские священнослужители и другие.

В ходе визита государственные деятели Индии возложили цветы к памятнику езидов, павших в ходе геноцида езидов в 2014 году, а также Мемориал в память о Геноциде армян и езидов в Османской империи в 1915 году, отдав дань памяти невинным жертвам. Гостей ознакомили с езидским храмом, местным Мемориалом армяно-езидской дружбы, историей и важными эпизодами похороненных здесь героев, достижениями езидской общины в Армении и широкими возможностями для сохранения и развития культуры.

Также была достигнута договоренность поднять вопрос о признании геноцида езидского народа в парламенте Индии.