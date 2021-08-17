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В  СК  РА  возбуждено  уголовное дело по факту огнестрельного ранения армянского  военнослужащего

В  СК  РА  возбуждено  уголовное дело по факту огнестрельного ранения армянского  военнослужащего

На позиции  N-ской воинской части МО РА, расположенном  на административной территории общины  Сотк Гегаркуникской области, 17 августа, около   15:00 часов, выстрелом из огнестрельного  оружия  противника по армянским позициям, пулеметчик, военнослужащий срочной службы  разведывательной роты  той же   части получил огнестрельное ранение в область задней верхней трети правой голени.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Следственного комитета РА, в связи со случившимся в следственном отделе 5-го гарнизона   Следственного комитета РА УК РА, возбуждено уголовное дело по п.п. 2, 7 и 13 ч.2 ст. 34-104.

Ведется предварительное следствие.


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