В  СК  РА  возбуждено  уголовное дело по факту огнестрельного ранения армянского  военнослужащего

На позиции N-ской воинской части МО РА, расположенном на административной территории общины Сотк Гегаркуникской области, 17 августа, около 15:00 часов, выстрелом из огнестрельного оружия противника по армянским позициям, пулеметчик, военнослужащий срочной службы разведывательной роты той же части получил огнестрельное ранение в область задней верхней трети правой голени.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Следственного комитета РА, в связи со случившимся в следственном отделе 5-го гарнизона Следственного комитета РА УК РА, возбуждено уголовное дело по п.п. 2, 7 и 13 ч.2 ст. 34-104.

Ведется предварительное следствие.