В  приграничной зоне Грузия-Армения зарегистрировано новое землетрясение

В приграничной зоне Грузия-Армения, в 12 км к северо-востоку от села Бавра, 17 августа в 18:06 часов по местному времени на глубине 10 км зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,3.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает МЧС РА.

Землетрясение было зарегистрировано сейсмологической сетью Территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения. Географические координаты: 41.19 градус северной широты и 43.92 градуса восточной долготы.

Сила толчков землетрясения в эпицентре составила 4-5 баллов.

Землетрясение ощущалось в селах Ашоцк, Сарагюх, Бавра и Тавшут Ширакского района РА силой 3 балла.