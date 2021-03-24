Анонс мероприятий на 18 августа
17:56, Август 17, 2021
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- 19:47 Парламентарий и дипломаты из Индии посетили Акналич – Духовный центр езидов
- 19:29 Facebook запретил размещать любой контент, связанный с талибами
- 19:21 В СК РА возбуждено уголовное дело по факту огнестрельного ранения армянского военнослужащего
- 19:04 В приграничной зоне Грузия-Армения зарегистрировано новое землетрясение
- 18:48 Министр ИД Турции заявил о диалоге по Афганистану со всеми сторонами
- 18:15 НС Армении проведет закрытое обсуждение пограничной ситуации
- 17:56 Анонс мероприятий на 18 августа
- 17:52 Ваагн Хачатурян и Франсиско Бустильо обсудили возможность сотрудничества в области IT
- 17:30 В ООН призвали страны мира не депортировать афганцев назад в Афганистан
- 17:25 Полиция и ИО предупреждают об административном штрафе за неношение масок в закрытых помещениях
- 17:13 XXV Международный фестиваль «Белая Вежа»: Армению представит Русский театр им. Станиславского
- 17:09 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-08-21
- 17:07 Азербайджан открыл огонь по армянским позициям в Сотке. У противника одна жертва и один раненый
- 17:03 Азиатские индексы - 17-08-21
- 16:55 Reuters: бойцы "Талибана" получили приказ не занимать пустующие здания посольств в Кабуле
- 16:53 Президент Республики Армения произвел новые назначения в Вооруженных Силах
- 16:50 Неизвестные устроили пожар на территории летней резиденции президента Италии
- 16:36 В клиниках Грузии практически нет мест для инфицированных COVID пациентов - Минздрав
- 16:32 Правительство города обязалось построить новую школу гимнастики: Айк Марутян
- 16:25 Артак Бегларян и президент Национальной академии наук РА обсудили вопросы, связанные с развитием научной сферы Арцаха
- 15:51 В сфере таможенного обслуживания реализуется более 25 проектов: Рустам Бадасян провел рабочую консультацию
- 15:48 Российские военные начали новые маневры в Таджикистане
- 15:44 Национальное Собрание приняло в первом чтении проект по вопросу о годовом объеме сброса воды из озера Севан
- 15:36 В Колумбии задержали лидера международной группировки наркоторговцев
- 15:33 Ален Симонян и глава МИД Уругвая обсудили перспективы развития отношений между двумя странами
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