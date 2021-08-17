Ваагн Хачатурян и Франсиско Бустильо обсудили возможность сотрудничества в области IT

17 августа Ваагн Хачатурян принял делегацию во главе с министром иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо.

Как передает Арменпресс, Министерство высокотехнологичной промышленности Республики Армения сообщает, что глава ведомства приветствовал гостей, отметив, что высоко ценит тот факт, что Уругвай первым официально признал Геноцид армян, что в этом отношении Уругвай занимает особое место для армян всего мира.

Министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо поблагодарил за прием, отметив, что две наши страны объединили многие события на перекрестках истории, и нам еще предстоит пройти долгий путь

Говоря об успехах IT-сферы в Армении, министр Хачатурян подчеркнул важность сотрудничества государственного и частного секторов в этой сфере.

«Армянские частные компании достаточно активны в этой сфере, год от года увеличивая ВВП страны, но все еще существует большой спрос на квалифицированных специалистов в этой сфере. В советское время Армения занимала значительное лидирующее положение в этой области, в результате чего страна получила хорошее наследие, и система образования обеспечивала эту отрасль хорошими специалистами», - сказал он.

Представляя достижения Уругвая в области информационных технологий, Франсиско Бустильо отметил, что Уругвай добился больших успехов в этом направлении. Сектор работает под эгидой государства и занимает лидирующие позиции в Латинской Америке. Правительство Уругвая – одно из наиболее широко использующих электронный инструментарий в мире.

Франсиско Бустильо отметил важность потенциала армянских IT-компаний, отметив, что армянские компании могут выходить в страны Латинской Америки через Уругвай, пользоваться рядом имеющихся там возможностей.

Министр иностранных дел Уругвая добавил, что для успешного проведения процесса цифровизации важна техническая инфраструктура, успешный опыт чего зарегистрировала его страна.

Стороны отметили также важность того, что отныне получат возможность работать на уровне посольств, что будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству двух стран, в частности, в совместных технологических программах, цифровизации, образовательных программах, обмене опытом в сфере IT-специалистов, в сотрудничестве информационных центров и др.